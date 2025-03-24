Сходили на пікнік: принцеса Євгенія поділилася милим фото із синами

На честь свята Євгенія поділилася зі своїми підписниками знімком зі своїми двома синами – старшим Августом та молодшим Ернестом.

Принцеса зазнімкована сидячи за дерев'яним столом, а її хлопчики в цей момент щось їдять, сидячи спинами до камери. Фотографував трійку, мабуть, чоловік Євгенії – Джек Бруксбенк.

Принцеса одягнена у чорну смугасту сорочку, її старший син Август у темно-синій толстовці із сонячно-жовтими смужками, джинсах та кросівках, а молодший Ернест у блакитному комплекті Mini Rodini, прикрашеному тваринним принтом.

Принцеса Євгенія з дітьми / Фото: Instagram принцеси Євгенії

"Найкращі друзі на день народження", — підписала кадр принцеса Євгенія.

Нагадаємо, раніше на честь іменинниці ми зібрали для вас десять фактів про онучку королеви Єлизавети II.

Принцеса Євгенія із синами Августом та Ернестом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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