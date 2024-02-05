Сходили на службу: короля Чарльза та королеву Каміллу заскочили в Норфолку

Він зі своєю дружиною Каміллою повернувся до Сандрінгема, де вони відвідали недільну службу у церкві Святої Марії Магдалини, тієї самої, яку королівська родина відвідує щорічно на Різдво.

Минулого понеділка короля було виписано з лондонської клініки після трьох ночей, проведених там, де йому робили процедуру, що коригує, з приводу збільшення простати.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Монарх був цього дня у гарному настрої та одягнений у бежеве пальто, сірі штани та руді туфлі. У руках він тримав парасольку-тростину. Це був перший публічний вихід Чарльза після виписки з клініки.

Королева Камілла з'явилася в Норфолку в пальті Anna Valentine з поясом на талії, в капелюсі з хутром Lock & Co. Hatters, взула високі замшеві чоботи, була із смарагдовою сумкою DeMellier і прозорою парасолькою-тростиною. До речі, прозорі парасольки Її Величність носить за прикладом своєї покійної свекрухи королеви Єлизавети II, яка завжди так робила, щоб її обличчя було видно у натовпі і навіть за поганої погоди. Поки Чарльз відновлюється вони з дружиною не виконуватимуть разом королівські обов'язки.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, Камілла п'ять разів з'являлася на різних заходах. До речі, в цьому ж пальті королева з'явилася на святкуванні 850-річчя Фонду Святого Іоанна.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також: