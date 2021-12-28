Сходили в супермаркет: Зеленська у костюмі з перфорацією, Падалко у чорному пальті

Сходили в супермаркет: Зеленська у костюмі з перфорацією, Падалко у чорному пальті

Перша леді України і телеведуча провели експеримент.

Днями Марічка Падалко зустрілася з Оленою Зеленською. Разом зі знімальною командою вони сходили до супермаркету на закупи найпопулярніших серед українців продуктів. Результатами експерименту телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Марічка Падалко і Олена Зеленська / Instagram Марічки Падалко

Чи купуємо м’ясо, чи помічаємо дешеву рибу, чи натомість рука тягнеться до "натуральної" ковбаски і чи купуємо взагалі кисломолочні продукти - сьогодні матимете нагоду подивитися на себе з боку. "Та звісно ми купуємо йогурти!" - скажете ви. "Не факт!" - каже дослідження. "Ми купуємо найдешевше", - зауважать українці. "Не завжди", - порахували фахівці.

Разом з першої леді @olenazelenska_official, ініціаторкою реформи шкільного харчування, ми вирушили на закупи згідно зі списком, куди потрапили найпоширеніші пункти продуктових візків українців. І наприкінці шопінгу отримали вердикт професійного дієтолога Наталії Самойленко @samoylenko_diet. Спойлер - вердикт невтішний. Натомість Наталя одразу нам продемонструвала, що можна виправити і так зберегти здоров’я і гроші, в тому числі на зекономлених в майбутньому ліках.

Олена Зеленська і Наталія Самойленко / Instagram Марічки Падалко

Яким може бути перший крок до вашої "здорової" тарілки, дивіться сьогодні в @tsnua о 19:30", - написала Падалко.

На цій зустрічі Марічка з'явилася у чорному пальті, червоному светрі, чорних штанях і чорному взутті. На обличчі була медична маска.

Марічка Падалко і Олена Зеленська / Instagram Марічки Падалко

На Олені був коричневий костюм з V-подібним вирізом та перфорацію на широких рукавах, чорна водолазка і чорні шкіряні чоботи. Талію перша леді підкреслила шкіряним ремінцем. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску. На обличчі була чорна маска.

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