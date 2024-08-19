Сходили по покупки: принцесу Беатріс із чоловіком Едо зазнімкували в Лондоні

Принцесу Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці заскочили під час шопінгу, коли вони прогулювалися лондонським районом Мейфер.

36-річна принцеса Беатріса була в піднесеному настрої і одягнена в подовжену сорочку з деніму Asos, яку вдягла у поєднанні з чорною спідницею міді та взула білі кросівки Veja. Волосся принцеса зібрала у недбалий високий пучок і була без макіяжу.

Подружжя сфотографували на виході з магазину Marks & Spencer, а фотографії опублікувало видання Daily Mail. Едоардо ніс сумку M&S, яка була сповнена фруктів та овочів.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Пара живе в Сент-Джеймському палаці, поки їхній будинок вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів у Котсуолдсі ремонтується.

Нагадаємо, принцеса Беатріс не є членом королівської родини, що працює на корону. Вона віце-президентка з партнерських відносин та стратегії в Afiniti, компанії з розробки програмного забезпечення та обробки даних зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка спеціалізується на використанні технологій штучного інтелекту в кол-центрах. А її чоловік Едоардо є власником девелоперської компанії "Banda Property", яка займається нерухомістю. Пара має доньку Сієнну, якій у вересні виповниться три роки.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Минулого місяця принцеса Беатріс очолила престижний рейтинг журналу Tatler на звання найстильнішої жінки. Це сталося через 13 років після того, як публіка висміяла її за капелюх у формі кренделя на весіллі Вільяма та Кейт 2011 року.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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