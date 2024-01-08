Сходив на службу без Камілли: короля Чарльза заскочили репортери в Сандрінгемі

Король Чарльз III все ще перебуває зі своєю дружиною королевою Каміллою в Сандрінгемі, де сім'я проводить зимові канікули.

У неділю монарх був присутній на службі у церкві Святої Марії Магдалини, де зазвичай королівська сім'я проводить різдвяний ранок.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Чарльза III заскочили репортери дорогою на недільну службу. Він був у коричневому пальті, сірих штанях та коричневих замшевих туфлях на шнурках, а в руках тримав парасольку-тростину. Він вітав людей, що прийшли до церкви, побачитися, махаючи їм рукою, а до деяких підходив особисто привітатися.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулої неділі королева Камілла потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на службу до церкви в Сандрінгемі. Того дня на дружині монарха було гарне блакитне пальто від одного з її улюблених брендів Bruce Oldfield.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

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