Сходив на службу з сестрою: короля Чарльза III заскочили з принцесою Анною в Сандрінгемі

Король Чарльз III подорожує між Лондоном та Сандрінгемом. Робочі справи він проводить у британській столиці, а на вихідні вирушає до села.

Учора Чарльза ІІІ зазнімкували папараці шляхом на церковну службу до церкви святої Марії Магдалини. Він прямував туди зі своєю молодшою сестрою – 72-річною принцесою Анною.

Принцеса Анна та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Його Величність був у гарному настрої, багато усміхався. Одягнений був в одне зі своїх улюблених пальт, сірі штани, світлу сорочку і взутий в замшеві туфлі. В руках у короля була парасолька-тростина.

Принцеса Анна одягла коричневе пальто та широкі штани у велику клітинку. Взута її Високість була у чорні чоботи на невисоких стійких підборах. Також на ній були рукавички, строката хустка та мініатюрна хутряна шапка. Анна була практично без макіяжу, а в її вухах були скромні сережки-цвяшки з перлів.

Принцеса Анна та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу король Чарльз III відвідував службу в Сандрінгемі разом зі своєю дружиною королевою Каміллою.

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