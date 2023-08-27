Сходив на тренування: принца Гаррі заскочили дорогою зі спортзалу

38-річного герцога Сассекського сфотографували, коли він залишав спортзал у Санта-Барбарі після інтенсивного тренування.

Знімки опублікував журнал People. Пишуть, що принц провів інтенсивне тренування у тренажерному залі неподалік свого будинку в Монтесіто, де вони живуть з Меган Маркл та двома дітьми.

Принц Гаррі любить спорт і крім тренажерного залу він ще грає в поло та футбол, любить кататися на велосипеді зі своїми дітьми, та й взагалі багато часу проводити на свіжому повітрі.

Принц Гаррі на грі в поло / Фото: Associated Press

Раніше цього місяця він брав участь у турнірі Sentebale ISPS Handa Polo Cup у Сінгапурському поло-клубі, який займається збором коштів для Sentebale, благодійної організації, співзасновником якої є принц.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принц Гаррі їде до Лондона, але без Меган Маркл і вже відома причина візиту.

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