Сходив на тренування: принца Гаррі заскочили дорогою зі спортзалу

38-річного герцога Сассекського сфотографували, коли він залишав спортзал у Санта-Барбарі після інтенсивного тренування.
Знімки опублікував журнал People. Пишуть, що принц провів інтенсивне тренування у тренажерному залі неподалік свого будинку в Монтесіто, де вони живуть з Меган Маркл та двома дітьми.
Принц Гаррі любить спорт і крім тренажерного залу він ще грає в поло та футбол, любить кататися на велосипеді зі своїми дітьми, та й взагалі багато часу проводити на свіжому повітрі.
Раніше цього місяця він брав участь у турнірі Sentebale ISPS Handa Polo Cup у Сінгапурському поло-клубі, який займається збором коштів для Sentebale, благодійної організації, співзасновником якої є принц.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принц Гаррі їде до Лондона, але без Меган Маркл і вже відома причина візиту.
Читайте також:
- Пустотливий, як і принц Луї: згадуємо дитячі фото Гаррі
- Стало відомо, чому Меган Маркл не поїхала з чоловіком Гаррі до Японії
- Подарунок від Гаррі: Меган Маркл носить схожу каблучку, як у принцеси Кейт, але в рази дорожчу