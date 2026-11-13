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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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118
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1 хв

Шоколадний тренч та грубі черевики: королева Летиція постала на публіці у новому луку

Королева Летиція відвідала кампус "Diversia" організації "Amica" у Мадриді сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

У п'ятницю, 13 листопада, королева Летиція завершила робочий тиждень у валенсійському місті Ятова. Там вона завітала до Campus Diversia, соціально-екологічного проєкту асоціації Amica.

Це інклюзивне підприємство та освітній центр, який займається навчанням, підтримкою та працевлаштуванням людей з інвалідністю та з уразливих груп населення. У рамках візиту королева ознайомилась із майстернями, зустрілася з керівництвом центру та поспілкувалася з учасниками програм соціальної інтеграції.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Її Величність була одягнена в лаконічний прямий плащ шоколадно-коричневого відтінку, прямі класичні штани темно-синього кольору та взута у шкіряні черевики коричневого кольору на пласкій рифленій підошві. Розпущене волосся, укладене м'якими хвилями на бічний проділ, і стриманий денний макіяж завершували образ королеви.

Летиція також обрала стримані аксесуари: обмежилася лише витонченими золотими сережками та каблучкою Coreterno на вказівному пальці.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, Летиція та її чоловік король Філіп VI продемонстрували стильний парний лук на засіданні Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони у палаці Сарсуела.

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