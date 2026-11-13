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Шоколадний тренч та грубі черевики: королева Летиція постала на публіці у новому луку
Королева Летиція відвідала кампус "Diversia" організації "Amica" у Мадриді сьогодні.
У п'ятницю, 13 листопада, королева Летиція завершила робочий тиждень у валенсійському місті Ятова. Там вона завітала до Campus Diversia, соціально-екологічного проєкту асоціації Amica.
Це інклюзивне підприємство та освітній центр, який займається навчанням, підтримкою та працевлаштуванням людей з інвалідністю та з уразливих груп населення. У рамках візиту королева ознайомилась із майстернями, зустрілася з керівництвом центру та поспілкувалася з учасниками програм соціальної інтеграції.
Її Величність була одягнена в лаконічний прямий плащ шоколадно-коричневого відтінку, прямі класичні штани темно-синього кольору та взута у шкіряні черевики коричневого кольору на пласкій рифленій підошві. Розпущене волосся, укладене м'якими хвилями на бічний проділ, і стриманий денний макіяж завершували образ королеви.
Летиція також обрала стримані аксесуари: обмежилася лише витонченими золотими сережками та каблучкою Coreterno на вказівному пальці.
Днем раніше, нагадаємо, Летиція та її чоловік король Філіп VI продемонстрували стильний парний лук на засіданні Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони у палаці Сарсуела.