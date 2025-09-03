Факт, який шокував публіку: королева Камілла сама ним поділилася

Королева Камілла / © Associated Press

Книжка, яка називається «Влада і палац: Внутрішня історія монархії та Даунінг-стріт, 10», яка публікується частинами The Times і Sunday Times, стверджує, що Камілла Шанд у віці 16-17 років ледь не зіткнулася з сексуальним насильством.

Автор пише, що в 60-х роках, будучи підлітком, королева Камілла відбивалася від збоченця, вдаривши його по інтимних місцях своєю туфлею, коли їхала поїздом на станцію Паддінгтон.

Королева Камілла / © Getty Images

Невідомий чоловік схопив Каміллу, а вона зняла з себе туфлю і вдарила нападника підбором по паху. Прибувши на вокзал, вона знайшла поліцейського у формі та повідомила про напад. Згідно з книжкою, чоловіка заарештували, пише Hello!.

Кажуть, що 2012 року королева розповіла про цей інцидент тодішньому меру Лондона Борису Джонсону, який хотів відкрити три кризові центри для жертв зґвалтування.

Директор з комунікацій Бориса Гуто Гаррі згадував про цю розмову: «Вона їхала в поїзді до Паддінгтона — їй було років 16-17 — і якийсь хлопець все далі рухав рукою…» Він додав: «У цей момент Джонсон запитав, що сталося далі. Вона відповіла: „Я зробила те, чого мене навчила мати. Я зняла туфлю і вдарила його підбором по яйцях“.

«Коли вони прибули на вокзал Паддінгтон, Камілла виявила достатньо самовладання, щоб вискочити з поїзда, знайти хлопця у формі і сказати: „Ця людина щойно напала на мене“, і його заарештували».

Королева Камілла / © Getty Images

Нині ні сама королева Камілла, ні Букінгемський палац цей інцидент не коментують.