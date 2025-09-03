- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 2 хв
Факт, який шокував публіку: королева Камілла сама ним поділилася
Несподіваний факт про королеву Каміллу було розкрито у новій книжці автора Валентайна Лоу.
Книжка, яка називається «Влада і палац: Внутрішня історія монархії та Даунінг-стріт, 10», яка публікується частинами The Times і Sunday Times, стверджує, що Камілла Шанд у віці 16-17 років ледь не зіткнулася з сексуальним насильством.
Автор пише, що в 60-х роках, будучи підлітком, королева Камілла відбивалася від збоченця, вдаривши його по інтимних місцях своєю туфлею, коли їхала поїздом на станцію Паддінгтон.
Невідомий чоловік схопив Каміллу, а вона зняла з себе туфлю і вдарила нападника підбором по паху. Прибувши на вокзал, вона знайшла поліцейського у формі та повідомила про напад. Згідно з книжкою, чоловіка заарештували, пише Hello!.
Кажуть, що 2012 року королева розповіла про цей інцидент тодішньому меру Лондона Борису Джонсону, який хотів відкрити три кризові центри для жертв зґвалтування.
Директор з комунікацій Бориса Гуто Гаррі згадував про цю розмову: «Вона їхала в поїзді до Паддінгтона — їй було років 16-17 — і якийсь хлопець все далі рухав рукою…» Він додав: «У цей момент Джонсон запитав, що сталося далі. Вона відповіла: „Я зробила те, чого мене навчила мати. Я зняла туфлю і вдарила його підбором по яйцях“.
«Коли вони прибули на вокзал Паддінгтон, Камілла виявила достатньо самовладання, щоб вискочити з поїзда, знайти хлопця у формі і сказати: „Ця людина щойно напала на мене“, і його заарештували».
Нині ні сама королева Камілла, ні Букінгемський палац цей інцидент не коментують.