Шостий день туру: Кейт та Вільям відвідали парад та проїхалися на Land Rover, на якому їздив принц Філіп та Єлизавета II 1962 року

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали військовий парад в останній день свого турне Ямайкою.
Королівське подружжя стало почесними гостями на параді військовослужбовців, які нещодавно завершили програму підготовки офіцерів Карибської військової академії.
Герцог виступав як інспектор параду, в якому взяли участь сімдесят дев'ять курсантів з усього Карибського моря, зокрема з Ямайки, Антигуа та Барбуди, Барбадосу та Гаяни, Сент-Кітс. Вільям та Кейт попрямували до плацу, де майбутній король прийняв королівський салют перед оглядом параду.
Кейт мала елегантний вигляд у білій мереживній сукні від Alexander McQueen та капелюсі в тон від Philip Treacy. Принц Вільям був у військовій формі.
Вільям виступив із промовою, а його дружина була запрошена вручити першу із нагород – Міжнародну нагороду за досягнення та Військову нагороду Ямайки за визначні досягнення. Парад завершився королівським салютом, перш ніж Вільям та Кейт вирушили на прийом з новими офіцерами та персоналом в Офіцерському клубі Ямайки. Вони подорожували тим самим церемоніальним Land Rover, який королева і покійний принц Філіп використовували під час свого візиту на Ямайку 1962 року.
Після цього герцог та герцогиня Кембриджські офіційно попрощалися з Ямайкою. Подружжя вирушило до міжнародного аеропорту Нормана Менлі в Кінгстоні, щоб вилетіти на Багами. В аеропорту герцогиня з'явилася в красивій смарагдово-зеленій сукні від Emilia Wickstead.
Приземлившись на Багамах, герцогиня Кетрін з'явилася на публіці у новому образі також від Emilia Wickstead. Пара вирушила на свою першу зустріч у карибській країні із прем'єр-міністром Філіпом Девісом та його дружиною Енн Марі Девіс.
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