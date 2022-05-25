Шостий кінь у сенаті: Путін знову призначив свого особистого охоронця міністром

Шостий кінь у сенаті: Путін знову призначив свого особистого охоронця міністром

Римський імператор Калігула призначив свого улюбленого коня римським сенатором. Згідно з легендою, імператор встиг би зробити коня консулом, якби не був убитий. Путін звичайно не Калігула, але щось спільне у нього зі знаменитим жорстоким і хтивим божевільним тираном безумовно є.

Як відомо, усім іншим якостям у чиновників вищої ланки Путіна віддає перевагу особистій відданості. А оскільки відданішу людину, ніж особистий охоронець знайти важко, кремлівський диктатор призначає на відповідальні посади їх.

Віктор Золотов / Фото: Associated Press

Найблискучішу кар'єру зробив 68-річний колишній охоронець Віктор Золотов — головнокомандувач військ національної гвардії Російської Федерації

Олексій Дюмін / Фото: Getty Images

Особистим охоронцем Путіна був 49-річний Олексій Дюмін, який зараз є губернатором Тульської області.

Дмитро Миронов та Володимир Путін / Фото: Getty Images

Дмитро Миронов, якому зараз 53 роки, був призначений губернатором Ярославської області, зараз працює помічником Путіна.

Сергій Морозов / Фото: Getty Images

Сергій Морозов, якому 49 років, встиг попрацювати губернатором Астраханської області, а потім повернутися до спецслужб у званні генерал-майора.

Євген Зінічев / Фото: Getty Images

Колишнім охоронцем Путіна був також Євген Зінічев, який згодом був призначений на посаду міністром із надзвичайних ситуацій. Євген Зінічев загинув за загадкових обставин, за офіційними даними, в ході міжвідомчих навчань, «при виконанні службового обов'язку» неподалік Норильська на водоспаді Китабо-Орон, який знаходиться на території Путоранського заповідника. Нещасний випадок стався під час відомчих знімань, коли він нібито намагався утримати співробітника знімальної групи, що послизнувся біля краю обриву. Співробітник також загинув. За іншою версією, все було навпаки і співробітник намагався врятувати міністра, що послизнувся. В історії багато нестиковок, тому версю про вбивство повністю виключити не можна. Путін особисто був присутній на похороні Зінічева, назвавши його смерть "невідновною особистою втратою", а потім посмертно надав йому звання Героя Росії.

Путін у супроводі Олександра Куренкова / Фото: Getty Images

І ось нещодавно, як повідомляє Daily Mail, на вакантну посаду міністра з надзвичайних ситуацій був висунутий ще один, шостий за рахунком, колишній охоронець Путіна – Олександр Куренков, який зараз обіймає посаду заступника директора Росгвардії. Про 46-річного майбутнього міністра відомо мало, його називають «людиною без обличчя», стверджується, що він служила в органах контррозвідки ФСБ, а також у ФСТ, відповідав за охорону високопосадовців.

Прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков сказав: "Путін добре знає його особисто." Така характеристика в тоталітарній Росії є вичерпною, і, отже, кандидатуру Олександра Куренкова неодмінно затвердять.