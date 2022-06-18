Шостий номер незабаром буде вільний: Сергій Брін розлучається з дружиною

Шостий номер незабаром буде вільний: Сергій Брін розлучається з дружиною

Співзасновник Google Сергій Брін, шоста найбагатша людина у світі, подає на розлучення з Ніколь Шанахан.

Згідно з судовими документами, отриманими PEOPLE, 48-річний співзасновник Google, зі статками 94 мільярди доларів за даними Bloomberg, подав заяву про розірвання шлюбу з дружиною Ніколь Шанахан ще на початку січня.

Як причину розлучення названі горезвісні "непереборні розбіжності".

"Всі питання, що стосуються майнових прав або обов'язків сторін, вирішуватимуться конфіденційним арбітражем відповідно до письмової угоди між сторонами", — йдеться в позові. Крім того, Брін просить про спільну опіку над їхньою 2-річною дочкою.

Як повідомляє Business Insider, Брін та Шанахан найняли приватного «тимчасового суддю» для ведення справи. Це дозволить парі прискорити розлучення. Це також забезпечує вищий рівень конфіденційності, а в документації наголошується на прагненні колишньої пари до конфіденційності під час розгляду.

Сергій Брін та Ніколь Шанахан / Фото: Associated Press

Тому, швидше за все, у найближчому майбутньому на одного супербагатого холостяка у світі стане більше.

Раніше Брін був одружений з співзасновницею 23andMe Ганною Войжитською з 2007 по 2015 рік, у них є син Бенджі, 13 років, і дочка Глоя, 11 років.

Читайте також: