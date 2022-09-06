Сховати гроші не вдасться: британці знайшли у Абрамовича мільярди, обіцяні українцям

З початку затвердження списків санкцій Роман Абрамович відчайдушно бореться за титул найхитрішого російського олігарха. Потрібно сказати, поки він лідирує з великим відривом.

Роману Абрамовичу, у якого Британія та Європа намагається відібрати всі гроші, і все рухоме та нерухоме майно, поки що вдається досить ефективно протистояти санкціям.

Нещодавно він перехитрив усіх і сховав усі свої яхти в Туреччині, яка не бере участі у складанні списків санкцій і нічого у путінських олігархів не заарештує. Також він бере активну участь, або створює видимість участі, у переговорних процесах між Україною та Росією і під цим приводом відводить свої гроші від санкцій США.

Як повідомляє Daily Mail, він також спробував обдурити британський уряд, якому пообіцяв віддати всі гроші, отримані від продажу футбольного клубу "Челсі", українським жертвам війни.

Насправді всі 2,5 мільярди фунтів стерлінгів від продажу клубу через три місяці після операції все ще перебувають на банківському рахунку Романа Абрамовича, стверджує член парламенту від лейбористської партії Кріс Брайант.

Американський магнат Тодд Боелі купив "Челсі" у травні за 4,25 млрд фунтів стерлінгів, при цьому очікувана виручка від продажу у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів була заморожена на банківському рахунку у Великій Британії. Гроші Абрамович мав направити до нового благодійного фонду допомоги жертвам війни в Україні.

Виступаючи на сесії питань до Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та Розвитку у палаті громад, Кріс Брайант запитав, чому гроші доставляються народові України так довго.

Роман Абрамович / Фото: Associated Press

Відповідаючи на запитання, міністр закордонних справ Рехман Чішті сказав: "Хоча я не можу коментувати конкретні випадки, я б сказав, що 1100 осіб, включно з 123 олігархами та членами їхніх сімей з глобальним статком у 130 мільярдів фунтів стерлінгів, понад 120 організацій, включно з дочірніми компаніями, що належать цим юридичним особам і 19 російських банків із глобальними активами близько 940 мільярдів фунтів стерлінгів, або понад 80 відсотків російського банківського сектора, понад 60 відсотків валютних резервів центрального банку Росії, були заморожені, демонструючи нашу прихильність до того, що ми зробимо все можливе, застосовуючи наші критерії, встановлені цим парламентом, аби притягнути їх до відповідальності”.

"Нісенітниця", — крикнув Брайант через зал у відповідь.

Ми і, схоже, весь британський політикум, з цікавістю стежитимемо за подальшими діями британського уряду та рухом грошей на рахунках Романа Абрамовича.

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