Сховатись не вдалося: ще одна країна запровадила санкції проти коханки Путіна та дочок його олігарха

Сховатись не вдалося: ще одна країна запровадила санкції проти коханки Путіна та дочок його олігарха

Якщо раніше уряди різних країн намагалися не включати Аліну Кабаєву до списків санкцій, побоюючись гніву Путіна, то тепер ця "червона лінія" з легкістю пройдена.

Нещодавно Путін розпорядився засекретити всі дані, включно з бухгалтерською звітністю деяких російських компаній. Зокрема, з відкритих баз даних зникли всі відомості про холдинг "Національна Медіа Група", який раніше очолювала Аліна Кабаєва. Але, як ми бачимо, це не допомогло.

Санкції проти російської Єви Браун, а заразом і 22 росіян, серед яких дочки російського мільярдера Михайла Фрідмана — Лариса та Катерина Фрідман, — запровадив уряд Канади, про що було повідомлено на офіційному сайті. Причому під санкції Кабаєва потрапила саме як голова ради директорів Національної медіа групи.

Під санкції також потрапили члени правління ВТБ та Ощадбанку (три людини вже покинули пост), а також Россільгоспбанк, Інвестторгбанк, керуючі компанії Російського фонду прямих інвестицій та Російській венчурні компанії.



Раніше, 18 травня, міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно заявив, що всім росіянам, які потрапили під санкції, заборонять в'їзд у країну, зокрема президенту Володимиру Путіну. Через два дні Оттава розширила список санкцій, додавши до нього 14 росіян, включаючи главу РЗ Олега Білозерова і невістку спікера Радфеда Валентини Матвієнко Юлію. Наразі ж список розширився ще на 22 особи.

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"Ці заходи є останнім прикладом непохитної прихильності Канади Україні та її народу. Ці заходи також демонструють, що Канада є лідером у широких міжнародних зусиллях із притягнення російського керівництва до відповідальності та захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Канада продовжить вивчати нові способи впливу на російський режим.

«На кожну дію президента Путіна, спрямовану на підрив територіальної цілісності України, Канада без вагань вживе відповідних контрзаходів. Канада невпинно добиватиметься відповідальності за невиправдані дії російського режиму. Ми підтримуємо Україну та її народ". — повідомляється на сайті уряду Канади.

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