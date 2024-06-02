Схожа на матір: дочка Бріжит Макрон відвідала виставку у Парижі

У першої леді Франції — 71-річної Бріжит Макрон — від першого шлюбу з банкіром Андре-Луї Озьєр троє дітей — син та дві доньки. Середня з її дітей – 47-річна Лоранс Озьєр Граффенсттаден відвідала попередній перегляд колективної виставки Apesanteur у художній галереї A2Z у Парижі.

Лоранс Озьєр / Фото: Getty Images

Раніше вона практикувала лікарську справу, але після знайомства з художником Матьє Граффеншттаден, за якого вийшла заміж 2023 року, відкрила у собі якості художника. У своїй творчості вона об'єднала медицину та мистецтво, оскільки малює щось на кшталт клітинного портрета. На виставці в Парижі вона з'явилася у довгій чорній спідниці та червоній блузі, які поєднала з червоними сабо. Образ художниця доповнила сумкою на ланцюжку, укладанням та декількома прикрасами.

Образ Лоранс доповнила також шовковим шарфом із принтом. Її чоловік теж відвідав цей захід, але був одягнений у все чорне.

Лоранс Озьєр / Фото: Getty Images

На сторінці в Instagram вона іноді ділиться знімками із чоловіком, а також своєю творчістю.

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