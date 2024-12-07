Схожа на матір: молодша дочка Бріжит Макрон прийшла на захід у маленькій чорній сукні

До шлюбу з Еммануелем Макроном Бріжит Макрон була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром 14 років. У пари в цих стосунках народилося троє дітей: Себастьян, Лоуренс і Тіфен.

Діти першої леді Франції іноді відвідують разом із нею різноманітні заходи, наприклад, як щорічну церемонію Grand Prix du Rayonnement, яка відбулася нещодавно у Парижі. Бріжіт тоді вийшла у світ з молодшою дочкою Тіфен Озьєр, якій зараз 40 років.

Жінка одягла з такої нагоди лаконічне вечірнє вбрання — маленьку чорну сукню з довгими рукавами та асиметричним подолом. Вона була прикрашена кількома гламурними ґудзиками зі стразами. Носіла сукню Тіфен у поєднанні з капроновими колготками, замшевими ботильйонами на підборах, а також сумкою від Christian Dior.

Тіфен Озьєр / Фото: Getty Images

Її мати теж обрала лук чорного кольору, але це був стильний двобортний жакет та вузькі штани. Носила вона вбрання у поєднанні із золотими кольє на шиї у вигляді метелика.

Бріжит Макрон і Тіфен Озьєр / Фото: Getty Images

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