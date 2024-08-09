Схожа на знамениту акторку: який вигляд має дівчина данського графа Ніколая

24-річний граф Ніколай Монпеза вийшов у світське товариство зі своєю дівчиною – моделлю Бенедиктою Туструп, яка дебютувала на Тижні моди у Копенгагені.

Юний граф був одягнений з ніг до голови в біле, доповнивши свій лук сонцезахисними окулярами, і позував поряд зі своєю ефектною подругою, одягненою в сірий приталений жакет, широкі сірі штани та взута в пісочні туфлі-човники на підборах, до яких підібрала маленьку шкіряну сумку коричневого кольору та тонке перлинне намисто на шию.

Бенедикта Туструп та граф Ніколай фон Монпеза на Тижні моди у Копенгагені / Фото: Getty Images

Відомо, що Бенедикта брала участь у показі Mark Kenly Domino Tan — її дебютному показі, а її хлопець, ймовірно, був дуже гордий за свою партнерку. До речі, дівчина трохи схожа на знамениту голлівудську акторку Блейк Лайвлі, яка зараз зайнята промокампанією свого нового фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з ким зустрічається граф Фелікс – молодший син принца данського Йоагіма.

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