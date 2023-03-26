Схоже, не вагітна: Шарлотта Казірагі прийшла на захід у напівпрозорій сукні

Племінниця князя Альбера II продемонструвала ефектний лук на "Балу Троянд", але ми почали сумніватися в тому, що вона дійсно чекає на дитину, як про це повідомлялося раніше.

36-річна Казіраги одяглася в напівпрозору сукню на тонких бретельках з колекції весна-літо 2023 від Chanel, доповни образ високими рукавичками та сумкою в тон теж від французького бренду вартістю понад 4000 доларів.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

Крістіан Лубутен та Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

Найдорожчим аксесуаром у вечірньому образі дівчини були сережки від Chanel "Comte" із білого золота 18 карат із діамантами за 56 475 доларів. Шарлотта зробила класичний вечірній макіяж, а волосся зібрала у вечірню зачіску.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Разом з нею на доріжці позували Андреа Казірагі, Тетяна Санто-Домінго, принцеса Олександра Ганноверська, Бен Сільвестр Штраутманн, П'єр Казірагі та Беатріс Борромео. Нагадаємо, "Бал Троянд" - це традиційний щорічний благодійний захід, який відбувається у Монако. Торік Шарлотта відвідала Бал разом із чоловіком Дмитром Рассамом. Тоді вона була в блідо-рожевій сукні на тонких бретельках і з чорним бантом на декольте.

На Балу також були присутні принцеса Кароліна (мати Шарлотти), вона сяяла теж у сукні від Chanel та її брат князь Альбер II. А ось дружина князя Шарлін, чутки про розлучення з якою він нещодавно прокоментував, не з'явилася на заході.

Принцеса Кароліна Ганноверська та її брат князь Монако Альбер II / Фото: Getty Images

Читайте також: