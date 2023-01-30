Схоже, питання вирішено: стало відомо, чи будуть Меган і Гаррі присутні на коронації Чарльза

Король Чарльз III хоче, щоб його молодший син Гаррі з дружиною Меган Маркл були присутні на його коронації 6 травня 2023 року.

Стало відомо, що Його Величність король звернувся з проханням до архієпископа Кентерберійського укласти угоду з його синами – Вільямом та Гаррі, що ворогують, для того, щоб герцог Сассекський та його дружина Меган могли бути присутніми на церемонії.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Містера Велбі, який проводитиме церемонію у Вестмінстерському абатстві, вперше попросили виступити посередником між Вільямом і Гаррі невдовзі після смерті королеви у вересні 2022 року. Ймовірно, така сама роль у нього буде і в день коронації монарха, повідомляє Express.co.uk.

Офіційно поки що н відомо, чи будуть запрошені Гаррі та Меган. І чи приїдуть, адже 6 травня – це ще й день народження їхнього сина Арчі. Але ймовірність їхньої присутності висока.

Проте старший брат Гаррі – принц Вільям проти цієї витівки. Схоже, принц Уельський втратив надію на примирення з братом і не бачить у цьому питанні жодних перспектив.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, подробиці того, як відбуватиметься коронація Чарльза III, ми вам уже розповідали раніше.

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