Схожі на Кейт та Вільяма: син королеви Ранії показав портретне фото з нареченою зі своїх заручин

Про заручини оголосили через півтора місяці після того, як Ранія розповіла, про заручини її старшої дочки – принцесу Іман.

"Не думала, що в моєму серці може бути стільки радості! Вітаю мого старшого принца Хусейна та його прекрасну майбутню наречену Раджву", — йдеться в повідомлення Ранії.

Тепер і сам принц Хусейн поділився знімком на своїй сторінці в Instagram. Він зображений на фото з нареченою Раджвою, на дівчині одягнена синя сукня з V-подібним вирізом і поясом на талії, яка дуже вже нагадує ту саму сукню від бренду Issa, в якій Кейт Міддлтон сяяла в день своїх заручин із принцом Вільямом у листопаді 2010 року .

28-річний спадкоємець трону принц Хусейн поділився портретом на своїй особистій сторінці в Instagram і написав:

"Ми молимося, щоб Бог дарував нам Свої благословення. Дякую моїй дорогій йорданській сім'ї за сердечну підтримку і добрі побажання".

А такий вигляд мала Кейт Міддлтон, коли оголосили про її заручини з принцом Вільямом.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

Його 51-річна мама королева Ранія також опублікувала у себе в Instagram фото зі своєю майбутньою невісткою і написала: "Рада вітати мою третю доньку, майбутню наречену Аль Хусейна, Раджву, у родині! Ми так раді за вас обох".

Ранія була одягнена в бездоганну чорну сукню з крепу з кристалами від Andrew Gn, зшиту в Італії вартістю 2950 доларів. А майбутня наречена була у фісташковій сукні, поверх якої була біла накидка з поясом у тон. У обох дам були гарні зачіски та макіяжі.

Заручини відбулися в середу в будинку батька Раджви у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На них були присутні королева Ранія та король Абдалла, а також інші члени королівської родини.

Читайте також: