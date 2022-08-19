Схожі на Кейт та Вільяма: син королеви Ранії показав портретне фото з нареченою зі своїх заручин

Днями королева Йорданії Ранія поділилася радісною новиною, розповівши про заручини свого старшого сина кронпринца Хусейна.
Про заручини оголосили через півтора місяці після того, як Ранія розповіла, про заручини її старшої дочки – принцесу Іман.
"Не думала, що в моєму серці може бути стільки радості! Вітаю мого старшого принца Хусейна та його прекрасну майбутню наречену Раджву", — йдеться в повідомлення Ранії.
Тепер і сам принц Хусейн поділився знімком на своїй сторінці в Instagram. Він зображений на фото з нареченою Раджвою, на дівчині одягнена синя сукня з V-подібним вирізом і поясом на талії, яка дуже вже нагадує ту саму сукню від бренду Issa, в якій Кейт Міддлтон сяяла в день своїх заручин із принцом Вільямом у листопаді 2010 року .
28-річний спадкоємець трону принц Хусейн поділився портретом на своїй особистій сторінці в Instagram і написав:
"Ми молимося, щоб Бог дарував нам Свої благословення. Дякую моїй дорогій йорданській сім'ї за сердечну підтримку і добрі побажання".
А такий вигляд мала Кейт Міддлтон, коли оголосили про її заручини з принцом Вільямом.
Його 51-річна мама королева Ранія також опублікувала у себе в Instagram фото зі своєю майбутньою невісткою і написала: "Рада вітати мою третю доньку, майбутню наречену Аль Хусейна, Раджву, у родині! Ми так раді за вас обох".
Ранія була одягнена в бездоганну чорну сукню з крепу з кристалами від Andrew Gn, зшиту в Італії вартістю 2950 доларів. А майбутня наречена була у фісташковій сукні, поверх якої була біла накидка з поясом у тон. У обох дам були гарні зачіски та макіяжі.
Заручини відбулися в середу в будинку батька Раджви у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На них були присутні королева Ранія та король Абдалла, а також інші члени королівської родини.
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