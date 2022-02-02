Схожі образи з різницею в 30 років: як Сара Йоркська та принцеса Беатріс носили золотий бант на сукнях

Схожі образи з різницею в 30 років: як Сара Йоркська та принцеса Беатріс носили золотий бант на сукнях

Принцеса Беатріс ніколи не була "іконою стилю", але деякі її образи викликають захоплення у публіки.

Ось ця сукня від Gucci з бантом на талії, в якій Беатріс з'явилася на весіллі грецького принца Філіппоса та Ніни Флор у жовтні 2021 року, а також виходила на червону доріжку Global Gift Gala 2018 – саме з таких.

Принцеса Беатріс на весіллі / Getty Images

Беатріс мала чудовий вигляд в сукні з глибоким декольте, декорованій камінням і прикрашеній бантом на талії. Демонструючи вбрання кілька разів на публіці, принцеса Йоркська натякає на усвідомлене споживання.

Принцеса Беатріс на Global Gift Gala 2018 / Getty Images

А ще, виявляється, у мами Беатріс — Сари Йоркської в далекому 1988-му був схожий вихід. Тоді 20 січня 1988 року Сара, герцогиня Йоркська, прибула на виставку аукціонного будинку Sotheby's в Лондоні. І на ній було вбрання, з дуже схожим великим золотим бантом на шиї. Вечірній лук Сари ефектно підкреслювали сережки-пензлики чорно-золотого кольору.

Сара Йоркська / Getty Images

Цікаво, чи знала принцеса Беатріс, коли одягала сукню від Gucci про схожий образ своєї матері, як ви гадаєте?

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