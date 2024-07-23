Штанні костюми, блузки з бантами і перлинні прикраси: розглядаємо стиль Камали Гарріс

Віцепрезидентка США завжди дотримується дрескоду, але попри це її образи не мають нудний вигляд.

Днями президент США Джо Байден офіційно заявив про вихід із президентських перегонів. Замість себе від Демократичної партії він запропонував віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Передвиборний штаб Камали за добу зібрав рекордну в історії США суму пожертвувань на свою передвиборчу кампанію – 81 мільйон доларів. Тепер Гарріс має всі шанси стати обраною на національному з'їзді кандидаткою на пост президента від Демократичної партії.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

З цієї нагоди пропонуємо розглянути стиль Камали Гарріс.

Її стиль можна охарактеризувати як power dressing. Тобто через одяг вона демонструє свою силу, впевненість і своє ставлення до подій у світі.

У стилі Камали поєднуються класика, модні тренди та елементи етніки, оскільки вона є донькою емігрантів із Індії та Ямайки.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Ділові костюми

Основу гардеробу Гарріс складають ділові костюми з приталеними жакетами і прямими штанами зі стрілками. Кольорова гама вбрань – класичні і нейтральні кольори: чорний, сірий, графітовий, коричневий, білий, молочний, пудровий, хакі, смарагдовий, синій.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Присутні також картатий і в смужку принти.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Є у робочому гардеробі Камали і яскраві костюми, такі як блакитний, лавандовий, рожевий, фіолетовий.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Віцепрезидентку можна побачити і в штанях-кльош і палацо.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Жіночні блузки, класичні сорочки і топи

Ділові штанні костюми Гарріс поєднує з жіночними блузками з шовку або шифону. Вони можуть бути лаконічними, спокійних або яскравих відтінків і з драпуванням та комірами-бантами, які додають її аутфіту елегантності.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Кілька разів Камала з'являлася на публіці у блузках із яскравим різнокольоровим принтом.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Також вона носить скромні топи, класичні сорочки і хустки на шиї, які ідеально комбінуються зі строгим вбранням.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Пальта і сукні

Доволі рідко віцепрезидентку можна побачити у сукнях. Зазвичай – на урочистих подіях чи державних вечерях. Але, якщо вона їх і одягає, то вони у неї лаконічні і стриманих кольорів. Пальта ж Камала носить класичних силуетів.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Взуття

Зазвичай Гарріс поєднує ділові костюми з класичними туфлями-човниками на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Зі шпильками жінка комбінувала і джинси-кльош.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Політикиня також дуже любить зручне взуття, у якому вона почувається комфортно і не відволікається від робочих моментів. Тож у неї є чимала колекція кедів Converse, серед яких є кастомізовані моделі із символікою Демократичної партії та із закликами до голосування.

Камала Гарріс / Фото: Getty Images

А під час однієї з робочих поїздок Камала постала у культових черевиках Timberland – масивному взутті кольору хакі, які поєднала з джинсами.

Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Прикраси

Віцепрезидентка обожнює перлинні прикраси – намисто, сережки, браслети і каблучки. Любов до них у неї зародилася ще з університету. Камала була членкинею товариства Alpha Kappa Alpha, символом якого була брошка з перлами.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Вона носить не лише класичне намисто з білими каменями, а й з чорними.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс також доповнює свої луки золотими ланцюжками, ланцюжками, прикрашеними перлами, сережками-кільцями і годинником Cartier.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Фірмова зачіска і манікюр

Камала Гарріс вже багато років має незмінну зачіску з довжиною волосся до плечей. Зазвичай вона робить проділ збоку і укладає волосся у легкі гарні локони.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Що стосується манікюру, то він у неї завжди короткий, акуратний і нейтрального або молочного кольору.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс взяла участь у святкуванні чемпіонату команд NCAA, яке відбулося на південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Там вона постала у чорному костюмі і біло-сірій блузці з драпуванням та асиметричним вирізом.

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