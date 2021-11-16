Штанні костюми і блузки з бантом: у що одягається нова очільниця партії "Слуга народу"

Штанні костюми і блузки з бантом: у що одягається нова очільниця партії "Слуга народу"

Пропонуємо ближче познайомитися зі стилем Олени Шуляк і розглянути образи, в яких вона з'являлася на роботі.

Вчора, 15 листопада, обрали нову очільницю партії "Слуга народу". Нею стала нардепка Олена Шуляк, яка була на посаді заступниці глави фракції. Ми підготували добірку образів політикині, в яких вона з'являлася у Верховній Раді, на робочих зустрічах та пресконференціях.

Пані Шуляк любить носити ділові костюми. У її гардеробі є луки різних відтінків. Приміром ось цей стриманий чорний костюм у ледве помітну смужку.

Олена Шуляк / УНІАН

Щоб додати аутфіту елегантності, народна депутатка прикріпила до лацкана брошку з камінням у вигляді півмісяця.

Олена Шуляк / УНІАН

Носить Олена і яскраві вбрання. Дуже пасує їй блакитний штанний костюм, який вона поєднала із білим топом.

Олена Шуляк / УНІАН

Є у її колекції і жіночний лавандовий костюм, який складається зі стильного жакету с поясом і обтислих штанів. Під нього вона також одягла білий топ.

Олена Шуляк / УНІАН

Пані Шуляк не боїться експериментувати зі своїм стилем. Цей сірий смугастий костюм пані Шуляк сміливо поєднала із рожевими замшевими човниками на шпильках. Вийшло ефектно.

Олена Шуляк / УНІАН

Політикиня також має рожевий та жовтий твідовий жакети.

Олена Шуляк / УНІАН

Олена Шуляк / УНІАН

Такий лососевий з принтом, який доповнила чорною хустинкою у надгрудній кишені, що додало вишуканості її образу.

Олена Шуляк / УНІАН

Олена обожнює блузки з довгими зав'язками-краватками. Чорні штани вона поєднала із кремовою блузкою з цікавим принтом.

Олена Шуляк / УНІАН

Елегантно-пікантний вигляд вона мала у напівпрозорій чорній блузці, яку доповнила чорними штанями та поясом.

Олена Шуляк / УНІАН

До речі, один із улюблених кольорів Шуляк в одязі – чорний. В образах total black її часто можна побачити у стінах парламенту.

Олена Шуляк / УНІАН

Що відомо про Олену Шуляк, читайте у нашому матеріалі.

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