Штанні костюми і блузки з бантом: у що одягається нова очільниця партії "Слуга народу"

Пропонуємо ближче познайомитися зі стилем Олени Шуляк і розглянути образи, в яких вона з'являлася на роботі.
Вчора, 15 листопада, обрали нову очільницю партії "Слуга народу". Нею стала нардепка Олена Шуляк, яка була на посаді заступниці глави фракції. Ми підготували добірку образів політикині, в яких вона з'являлася у Верховній Раді, на робочих зустрічах та пресконференціях.
Пані Шуляк любить носити ділові костюми. У її гардеробі є луки різних відтінків. Приміром ось цей стриманий чорний костюм у ледве помітну смужку.
Щоб додати аутфіту елегантності, народна депутатка прикріпила до лацкана брошку з камінням у вигляді півмісяця.
Носить Олена і яскраві вбрання. Дуже пасує їй блакитний штанний костюм, який вона поєднала із білим топом.
Є у її колекції і жіночний лавандовий костюм, який складається зі стильного жакету с поясом і обтислих штанів. Під нього вона також одягла білий топ.
Пані Шуляк не боїться експериментувати зі своїм стилем. Цей сірий смугастий костюм пані Шуляк сміливо поєднала із рожевими замшевими човниками на шпильках. Вийшло ефектно.
Політикиня також має рожевий та жовтий твідовий жакети.
Такий лососевий з принтом, який доповнила чорною хустинкою у надгрудній кишені, що додало вишуканості її образу.
Олена обожнює блузки з довгими зав'язками-краватками. Чорні штани вона поєднала із кремовою блузкою з цікавим принтом.
Елегантно-пікантний вигляд вона мала у напівпрозорій чорній блузці, яку доповнила чорними штанями та поясом.
До речі, один із улюблених кольорів Шуляк в одязі – чорний. В образах total black її часто можна побачити у стінах парламенту.
Що відомо про Олену Шуляк, читайте у нашому матеріалі.
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