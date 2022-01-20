Штанний костюм взимку: розглядаємо стильний образ королеви Летиції

У королеви Летиції розпочався дуже насичений робочий графік.

Дружина короля Іспанії Філіпа VI відвідала зустріч із FAD (Фонд боротьби з наркоманією) у кампусі Google у Мадриді. На захід королева-консорт приїхала у сnильному штанному костюмі сірого кольору, що складався з укорочених штанів та подовженого жакета. На талії Летиція мала тонкий пояс, а під жакет одягла чорну кофту з круглим вирізом.

Королева Летиція / Getty Images

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Свій діловий лук Летиція доповнила шкіряними туфлями-човниками на підборах і сумкою зі зміїної шкіри на ремінці- ланцюжку. А також одягла золоті сережки-кільця і не забула про захисну маску на обличчя.

Вчора, нагадаємо, король Філіп VI та королева Летиція були присутні на відкритті туристичного ярмарку FITUR 2022 у Ifema у Мадриді.

Королева Летиція / Getty Images

Її Величність королева була одягнена в білий светр із високою горловиною, вузькі штани та шкіряні туфлі на високих підборах.

Королева Летиція / Getty Images

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