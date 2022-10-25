Схуд і ослаб: з'явилися нові подробиці стану здоров'я Путіна

Російський "фюрер" продовжує свою криваву війну в Україні та всерйоз націлений на перемогу. Щоправда, як то кажуть, наближені до нього джерела, здоров'я Путіна підводить. Ой, як підводить.

Минулі вихідні президент РФ присвятив відпочинку. Як пише телеграм-канал Generall SVR, під час відпочинку диктатор пройшов чергове медичне обстеження.

Путін / Фото: Associated Press

"Занепокоєння, як самого Путіна, його близьких, так і медиків викликають напади кашлю у президента, а також постійна нудота та відсутність апетиту через прийом ліків та специфічну дієту на тлі онкології. В останні кілька місяців Путін схуд на вісім кілограм, в оточенні президента переживають, що помітна у прогресі худорлявість і постійний кашель будуть розцінені елітами як ознака швидкого погіршення здоров'я вождя", — пише канал.

Втім, незважаючи на ситуацію зі здоров'ям, наради хоч і в режимі відеоконференцій Путін все ж таки проводить. Зачитує доповіді, влаштовує "розбір польотів" і не стримує себе ні в чому, спілкуючись із міністрами. Щоправда, кажуть, що і на цих нарадах спокійно жити "фюреру" не дають напади кашлю.

Путін / Фото: Associated Press

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