Схудла, але так само сяє: королева Єлизавета II приїхала до Шотландії

Схудла, але так само сяє: королева Єлизавета II приїхала до Шотландії

Королева Єлизавета II, попри труднощі з мобільністю, таки приїхала до Шотландії на Голірудський тиждень. Монархиню супроводжує старший син принц Чарльз і молодший принц Едвард із дружиною графинею Софі Вессекською.

Сьогодні в Единбурзі, в Голірудському палаці 96-річна королева була присутня на церемонії вручення ключів разом із графом та графинею Вессекськими.

Ця традиційна церемонія відбувається щоліта у палаці Голірудхаус, офіційній резиденції королеви в Шотландії, під час тижня Голіруд, також відомого як Королівський тиждень. У рамках традиції лорд-мер символічно вручає монарині ключі від міста, і традиція диктує, що вона потім повертає їх, довіривши їхню безпеку обраним посадовим особам Единбурга, пише Hello!

Її Величність була в блакитному пальті, під яким виднілася біло-синя сукня з квітковим принтом, а також вона була в капелюсі з квітами. В руках монархиня тримала шкіряну сумку від свого улюбленого бренду Launer і була взута в туфлі Anello & Davide на невисоких підборах. На зап'ясті у королеви був золотий годинник, вона була в білих рукавичках і перлинних прикрасах.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Інші члени королівської сім'ї візьмуть участь у заходах із понеділка до п'ятниці на Голірудському тижні. У вівторок принцеса Анна проведе інвеституру від імені королеви, а в середу відбудеться вечірка в саду в Голірудхаусі, яку влаштують діти королеви – принц Чарльз, принцеса Анна та принц Едвард з дружиною.

Королева Єлизавета II з графинею Софі та принцом Едвардом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Чарльз розповів інтимну подробицю про свою дружину Камілла.

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