"Схудла" монархія в кризі: принцеси Беатріс і Євгенія покликані врятувати ситуацію

Король Чарльз III серйозно стурбований ситуацією, що члени сім'ї, що працюють не встигають виконувати всі ті королівські обов'язки, які на них покладено.

Саме тому Чарльз скликав "надзвичайну зустріч", щоб обговорити вирішення теперішньої кризи, яка охопила королівську родину, можливим залученням до роботи принцес Беатріс та Євгенії – дочок брата короля – принца Ендрю Йоркського.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Дівчата офіційно не є членами королівської родини, що працюють на корону, але іноді виконують королівські зобов'язання, можуть бути запрошені під час турне фірми Співдружністю, повідомляє express.

"Були проведені екстрені зустрічі, щоб знайти рішення для виконання кількості королівських зобов'язань, що зростають, як тут, у Великій Британії, так і за кордоном. Щоб охопити молоде покоління, потрібна молодша кров, і єдині доступні кандидати — це Беатріс і Євгенія", — кажуть експерти.

Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото: Associated Press

Сестри Йоркські ведуть незалежне життя: Беатріс працює стратегом у технологічній компанії Afiniti, а Євгенія – заступницею директора художньої галереї, і обидві займаються благодійною діяльністю. Вони також мають молоді сім'ї і їм потрібно приділяти час.

Чи погодяться принцеси Йоркські взяти на себе більше королівських обов'язків – покаже час. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що принцеса Беатріс хоче найближчим часом народити другу дитину.

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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