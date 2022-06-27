"Шукаю жінку": мужні українські військові, які готові до серйозних стосунків

ТСН.ua зробив добірку відео українських військових, які шукають своє кохання.
Мужні, сміливі, сильні, харизматичні, креативні, красиві і незламні – все це про наших українських захисників. До речі, серед них є чимало самотніх чоловіків, які у пошуках свого кохання.
Хлопці не посоромилися і записали відео для TikTok чи опублікували дописи у Facebook, в яких повідомили про свої пошуки тої єдиної, яка полонить їхнє серце.
Ми зібрали для вас добірку українських військових красенів, які шукають собі дівчину, дружину чи бойову принцесу.
Тож, дорогі дівчата і жінки, уважно подивіться в їхні очі. Можливо, саме серед цих красенів ваш майбутній чоловік?
@archangel_4.5.0
20 років♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz
@voin_sveta84 #любов #тсн #шукаюдівчину ♬ оригинальный звук - CASPER
@artyomoborozhnuy ♬ оригинальный звук - Devo4kaOPASNA
@dmitrybelozerov01 ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI
@_777_andrll_028s_777 ♬ Допоможе ЗСУ - Chico & Qatoshi
@sanya_steyk ♬ Скільки ще - Chekson
@memento_mori188 ♬ Слава Україні! - Гурт "КУЛІ"
@genanazarenko21 ## ♬ оригінальний звук - user7106838092089
@alexandervilniy #zsu#meni ♬ Буде весна - Max Barskih
@alexsei_777_777_777_777 #славаукраїні #славаукраїні #зсу #героямслава #украина ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI
@g_e_05_r_a #ЗСУ #шукаюдівчину #славаукраїні ♬ оригинальный звук
@swedwarning #доброговечорамизукраїни #шукаюдівчину #смертьворогам #рускійваєннийкарабльідінахуй #ukraine #війнавукраїні #usa #canada_life #добровольці #сімя ♬ оригинальный звук - SWED
@krashcenko604gmail.com ♬ оригинальный звук - fan_zelenskuy
@makskovalovec ♬ Konkin Чорный день - Артур
@firewonheart #шукаюдівчину #шукаюдрузів #україна #последниеминуты #славаукраїні #зсу ♬ Не твоя війна - Океан Ельзи
@vadimfedoruk1 #хто #рек ♬ оригинальный звук - 4ETVERGOV
@_tornado_ua #зсу #україна #війна #служба ♬ оригинальный звук - Lerka
@vovaya62 #славаукраїні #украина #украіна ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI
@vas_ya39
хто не проти пишіть номер ☺️❤️♬ Возвращение из армии - Дима Бриз
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