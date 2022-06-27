"Шукаю жінку": мужні українські військові, які готові до серйозних стосунків

ТСН.ua зробив добірку відео українських військових, які шукають своє кохання.

Мужні, сміливі, сильні, харизматичні, креативні, красиві і незламні – все це про наших українських захисників. До речі, серед них є чимало самотніх чоловіків, які у пошуках свого кохання.

Хлопці не посоромилися і записали відео для TikTok чи опублікували дописи у Facebook, в яких повідомили про свої пошуки тої єдиної, яка полонить їхнє серце.

Ми зібрали для вас добірку українських військових красенів, які шукають собі дівчину, дружину чи бойову принцесу.

Тож, дорогі дівчата і жінки, уважно подивіться в їхні очі. Можливо, саме серед цих красенів ваш майбутній чоловік?

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