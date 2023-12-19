Шукають коледж для старшого сина: Кейт та Вільям розглядають два варіанти

Повідомляється, що на початку грудня принцеса Уельська відвідала коледж Мальборо, у Вілтширі, де навчалася сама. Це вже другий візит принцеси до цього навчального закладу, в якому вона навчалася сама. Цього разу Кейт приїжджала разом із чоловіком Вільямом та сином Джорджем.

Кейт і Вільям із сином Джорджем на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Також сім'я розглядає коледж Ітон, де навчалися принци Вільям та Гаррі, його подружжя відвідало у червні. Це школа для хлопчиків, але Кейт не є шанувальницею таких закладів. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вона має власний негативний досвід навчання в закладі для дівчаток (Кейт навчалася в Даун-Гаусі до вступу в Мальборо). Саме в коледжі Кейт досягла успіху у навчанні та показала хороші результати у спорті, любила хокей та теніс. А після закінчення вступила до університету Сент-Ендрюсс, де й познайомилася із принцом Вільямом.

Кейт та Вільям в університеті Сент-Ендрюс / Фото: Associated Press

Принц Джордж зараз навчається в підготовчій школі спільного навчання в Ламбруку разом зі своєю восьмирічною сестрою принцесою Шарлоттою і п'ятирічним братом принцом Луї. Школа розташована поряд з будинком їхньої бабусі та дідуся – батьків Кейт. У школі навчаються діти до 13 років, а це означає, що до 2026 Уельським доведеться визначитися з коледжем для старшого сина, пише Daily Mail.

Принц Джордж Уельський у ролі пажа на коронації короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Зазначимо, що принцеса Євгенія також навчалася в коледжі Мальборо. Вона була першою жінкою-членом королівської родини, яка відвідала цю школу.

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