Шукають спосіб примирення: Меган і Гаррі придумали, як налагодити стосунки з Вільямом і Кейт

З кар'єрою в Голлівуді у Меган Маркл та принца Гаррі якось не залагодилося і, кажуть, пара простягла оливкову гілку принцу Вільяму та його дружині Кейт.

Деякі інсайдери розповіли журналістам про те, що принц Гаррі та Меган Маркл хочуть помиритися з принцом Вільямом і мають намір орендувати квартиру в палаці Кенсінгтон – лондонської резиденції Уельських.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

"Він і Меган хочуть орендувати квартиру в палаці Кенсінгтон і обставити її самостійно. Гаррі сподівається, що це потішить Вільяма і покаже, що вони серйозно налаштовані повернутися", - пише express, посилаючись на інформацію інсайдерів.

У той же час, королівські експерти сумніваються в тому, що принци Гаррі та Вільям готові до примирення.

"Я не бачу жодних ознак цього. Збитки і рани настільки глибокі, що потрібно дуже багато часу, щоб залікувати їх", — сказала Sky News Australia королівська редакторка Talk TV Сара Г'юстон. "І на даному етапі я просто не бачу жодних доказів того, що з обох боків є бажання покласти цьому кінець, пробачити та забути", — додала вона.

Меган і Гаррі з Кейт та Вільямом / Фото: Associated Press

Стосунки між братами стали ще гіршими після мемуарів принца Гаррі, які були випущені в січні 2023 року, через три роки після того, як Сасекські склали з себе королівські повноваження. У своїй книжці Гаррі стверджував, що його брат називав його дружину Меган "важкою", "грубою" та "різкою", а це, звичайно ж, не сподобалося герцогу Сассекскому.

2020 року Гаррі та Меган переїхали з Лондона до Монтесіто, організували власну благодійну організацію Archwell та випустили низку інтерв'ю, а також подкаст та фільм. Але кар'єра пари в Голлівуді не стала успішною і це змушує замислитись над тим, щоб повернутися до родини. Питання лише в тому, чи можливо це після всього того, що Сассекські наговорили про своїх родичів публічно.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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