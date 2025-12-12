Шведська королівська родина виступила із заявою, підтримавши принцесу Софію: що сталося

Принцеса Софія / © Getty Images

Раніше ми вже розповідали, що випливла інформація про те, що Софія була знайома з опальним фінансистом і зустрічалася з ним кілька разів, коли працювала моделлю у Нью-Йорку.

«Королівський суд наголошує на значному інтересі засобів масової інформації до цього питання. У той самий час важливо, щоб висвітлення подій залишалося зосередженим на тому, що має значення. Ніхто не може пам’ятати кожну людину, з якою вона зустрічалася протягом свого життя, проте принцеса Софія пам’ятає, що зустрічалася з Епштейном кілька разів близько 20 років тому. Ми хотіли б уточнити, що ці зустрічі проходили у неформальній обстановці, наприклад, у ресторані чи прем’єрі фільму. Повідомлення про те, що принцеса отримувала допомогу від Епштейна в оплаті уроків акторської майстерності або отримання візи до Сполучених Штатів, неправдиві. Принцеса ніколи не залежала від нього і не контактувала з ним протягом останніх 20 років», — заявив королівський палац Швеції, пише GB News.

Юна принцеса Софія / © Getty Images

Відсутність принцеси Софії на нещодавній церемонії вручення Нобелівської премії у Стокгольмі привернула особливу увагу громадськості до цих викриттів. Однак у шведському палаці заявили, що вона залишилася вдома, щоб доглядати свою молодшу дитину — дочку принцесу Інес, яка народилася в лютому 2025 року.

Принцеса Софія і її чоловік принц Карл Філіп / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Софія одружена з принцом Карлом Філіпом (сином короля Карла Густава та королеви Сільвії) від 2015 року. Пара виховує трьох синів та доньку.