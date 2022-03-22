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Шведська кронпринцеса Вікторія після чуток про розлучення відвідала захід у Стокгольмі

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Шведська кронпринцеса Вікторія після чуток про розлучення відвідала захід у Стокгольмі

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Шведська кронпринцеса була знову зображена на публіці без чоловіка принца Даніеля.

Сьогодні, 22 березня, спадкоємиця шведського трону приїхала на семінар, організований Стокгольмським міжнародним інститутом водних ресурсів, SIWI.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Її вітали Торгні Голмгрен, Анна Конінг, Пітер Форсман та Сесілія Брінк у Стокгольмській ратуші у Стокгольмі.

Принцеса Вікторія мала діловий вигляд. Вона була у синьому штанному костюмі, світлій блузі та ботильйонах на підборах. Чоловік кронпринцеси її не супроводжував.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Місяць тому, нагадаємо, у шведських ЗМІ з'явилася інформація про те, що пара нібито перебуває на межі розлучення. Вікторія та Даніель навіть змушені були випустити офіційну заяву у зв'язку з цим.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

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