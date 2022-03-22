Шведська кронпринцеса Вікторія після чуток про розлучення відвідала захід у Стокгольмі

Шведська кронпринцеса Вікторія після чуток про розлучення відвідала захід у Стокгольмі

Шведська кронпринцеса була знову зображена на публіці без чоловіка принца Даніеля.

Сьогодні, 22 березня, спадкоємиця шведського трону приїхала на семінар, організований Стокгольмським міжнародним інститутом водних ресурсів, SIWI.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Її вітали Торгні Голмгрен, Анна Конінг, Пітер Форсман та Сесілія Брінк у Стокгольмській ратуші у Стокгольмі.

Принцеса Вікторія мала діловий вигляд. Вона була у синьому штанному костюмі, світлій блузі та ботильйонах на підборах. Чоловік кронпринцеси її не супроводжував.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Місяць тому, нагадаємо, у шведських ЗМІ з'явилася інформація про те, що пара нібито перебуває на межі розлучення. Вікторія та Даніель навіть змушені були випустити офіційну заяву у зв'язку з цим.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

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