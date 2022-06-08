Шведська кронпринцеса Вікторія приїхала до Амстердама: розглядаємо три стильні образи

Шведська кронпринцеса Вікторія після святкування Національного дня повернулася до виконання своїх королівських обов'язків.

Вчора, 7 червня, кронпринцеса була присутня на галавечері Шведської торгової палати в готелі Okura в Амстердамі, Нідерланди. Шведська торгова палата у Нідерландах святкує своє 60-річчя.

Її Високість була в зеленій сукні з фатину, із шпилькою в тон у волоссі і сережках-висячках з перлів. В руках Вікторія несла маленький сріблястий клатч, а на її зап'ясті виблискувало безліч золотих браслетів.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Також кронпринцеса під час своєї поїздки завітала на стартап-захід Edge Olympic Tech Leap, організований принцом Нідерландів Костянтином, молодшим братом короля Нідерландів Віллема-Олександра. Принцеса відвідала презентацію, де розповіли, як будувати офіси майбутнього від шведських технологічних компаній. Цього разу Вікторія буда одягнута у зелений штанний костюм, білу блузку та замшеві туфлі-човники на невисоких підборах.

Кронпринцеса Вікторія та принц Костянтин / Фото: Getty Images

А на зустріч із міністром економіки Нідерландів Міккі Адріансенсом під час відвідування ювілейної конференції Шведської торгової палати, присвяченої її 60-річчю, її Високість приїхала у строкатій сукні зі звіриним та флористичним принтом. Образ свій вона доповнила широким синім поясом та синіми-туфлями човниками із замші.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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