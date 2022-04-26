Шведська кронпринцеса Вікторія зустрілася з маленькими українцями у Стокгольмі

Шведська кронпара – Вікторія та її чоловік Даніель, відвідали Північний музей, де розташований центр діяльності, покликаний допомогти українським дітям, які прибули з України до Швеції.

Кронпринцеса і кронпринц говорили з дітьми англійською, і кронпринцеса похвалила дітей за те, що вони вже вивчили шведською мовою. Вона також розповіла дітям, що має сина, принца Оскара, їхнього ровесника, і побачила деякі твори мистецтва на стінах, створені українцями.

Фото та відео з заходу опублікували на сторінці шведської королівської родини в Instagram.

(гортайте фото праворуч)

Некомерційна організація Beredskapslyftet та Північний музей спільно організували безкоштовні заходи для приблизно 100 дітей віком 6-10 років, які втекли від війни в Україні. Заходи включають уроки шведської мови, екскурсії, ігри та інші заняття.

Читайте також: