Шведська принцеса Софія стала мамою вчетверте: палац поділився подробицями

40-річна принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп стали батьками вчетверте.
Королівський палац поділився офіційною заявою на своєму офіційному сайті.
"Сьогодні, у п'ятницю 7 лютого о 13:10, її Королівська Високість принцеса Софія народила дівчинку в лікарні Дандерюд у Стокгольмі.
Дитина важить 3645 грамів та має зріст 49 сантиметрів.
Принц Карл Філіп був присутній під час пологів", — йдеться у заяві палацу.
"Ми раді вітати нашу новонароджену дочку в цьому світі. Старші брати тепер з нетерпінням чекають на можливість познайомитися зі своєю новонародженою молодшою сестрою", — сказав принц Карл Філіп.
Нагадаємо, Софія та Карл Філіп виховують трьох синів – Олександра, Габріеля та Джуліана. Ім'я новонародженої малечі сім'я поки що не називає.
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