Шведська принцеса Софія зустрілася з українцями

Члени шведської королівської родини дуже допомагають українцям, які прибули до їхньої країни втікаючи від війни в Україні.

Дружина принца Карла Філіпа – принцеса Софія – взяла участь у спеціальній пасхальній службі на честь українців у Швеції.

Багато членів королівської сім'ї у всьому світі вирішили відвідати великодні служби у традиційно українських церквах, щоб показати свою підтримку та солідарність із народом нашої країни.

У Швеції король Карл Густав вирішив відкрити Королівську капелу Стокгольмського палацу для традиційної православної пасхальної служби та доручив принцесі Софії зустрічати всіх гостей.

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Знімками із заходу поділилися на офіційній сторінці шведської королівської родини в Instagram.

У богослужінні взяли участь понад 400 українців, яке розпочалося з привітання принцеси Софії та пастора Майкла Б'єрхагена. Після цього богослужіння очолив український православний священик Кирило Говорун.

На закінчення Майкл Бьєрхаген прочитав 30-й псалом, біблійний текст, який щодня читають в Україні та церквах у всьому світі з початку війни. Потім парафіяни разом заспівали молитву світу Tebje Pajom (Дай нам мир).

Принцеса Софія / instagram.com/kungahuset

Після служби учасників пригостили українською паскою, а дітям подарували великодні яйця.

Нагадаємо, раніше ми показували, як кронпринцеса Вікторія зустрілася з маленькими українцями у Стокгольмі.

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