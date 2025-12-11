Шведська принцеса була втягнута в скандал із Джеффрі Епштейном: з’явилися подробиці

Принцеса Софія / © Getty Images

Принцеса Софія — дружина принца Карла Філіпа — стала черговою представницею королівської сім’ї, яка була втягнута у скандал із Джеффрі Епштейном, після того, як з’явилися твердження про її неодноразові зустрічі з ним.

До заміжжя з принцом Карлом Філіпом Шведським 2015 року Софія була зіркою реаліті-шоу та моделлю спідньої білизни.

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / © Getty Images

Згідно з електронними листами, що просочилися в мережу, Епштейн відправив принцесі запрошення відвідати його приватний острів у Карибському морі. Опублікований некомерційним сайтом ddosecrets.com та освітлений шведським виданням Dagens Nyheter, лист також містив пропозицію Софії, якій на той момент був 21 рік, та її подрузі вступити до акторської школи. Повідомляється, що їх кілька разів знайомила шведська бізнес-леді, наставниця Софії.

Згідно з листами, від 18 грудня 2005 року бізнесвумен написала Епштейну в електронному листі: «Це Софія, акторка-початківець, яка щойно приїхала до Нью-Йорка. Це та дівчина, про яку я розповідала тобі перед від’їздом, і я подумала, що тобі буде цікаво з нею познайомитися. Може ми зможемо відвідати її перед твоїм від’їздом у відпустку?».

Епштейн відповів: Я на Карибах. Вона хоче приїхати на кілька днів? Я надішлю квиток», — пише express.

Джеффрі Епштейн / © Getty Images

За даними шведської королівської родини, Софія не прийняла запрошення до сумнозвісного будинку Епштейна на Віргінських островах США, званого Літтл-Сент-Джеймс.

За даними німецького видання Bild, Софія познайомилася з Епштейном на одній із званих вечерь в маєтку Епштейна на Верхньому Іст-Сайді.

За даними королівської родини, принцеса Софія не підтримувала контактів з Епштейном після їх зустрічей 2005 року.