Шведська принцеса Софія вперше публічно висловилася про зв’язок з Епштейном

«Тепер, коли я прочитала про всі жахливі злочини, яким він піддав молодих жінок, я така вдячна, що не мала з ним жодних справ з тих небагатьох випадків, коли це траплялося зі мною в мої 20 років», — сказала принцеса Софія.

Ці заяви вона зробила після прибуття на молодіжний саміт Ctrl + Rights, який проходив у театрі «Інтиман», перед представниками ЗМІ, які очікували на неї.

Як пояснила сама принцеса, її стосунки з Епштейном обмежувалися рідкісними зустрічами у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», — заявила вона. Софія додала, що, дізнавшись більше про злочини, в яких він перебуває під слідством, вона рада, що в той період свого життя вона не мала з ним тісніших зв’язків. «Я солідарна з усіма жертвами. Я вірю, що справедливість переможе», — заявила вона перед входом до зали.

У грудні 2025 року повідомлялося, що принцеса кілька разів зустрічалася з Епштейном, що підтвердив шведський королівський двір.

