Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

Реклама

Захід відвідали кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель, а також принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія.

Королева Сільвія / © instagram.com/kungahuset

"Шведська вечеря" - це форма офіційного прийому, введена 2013 року в ознаменування 40-річчя правління короля. На «Шведську вечерю» 2026 року було запрошено загалом 206 гостей, включаючи всіх 21 губернаторів графств Швеції.

Реклама

Кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса Вікторія одягла темно-синю коктейльну сукню без рукавів від H&M, яка у її гардеробі знаходиться від 2013 року, доповнивши образ неоново-жовтим намистом та сережками від французького бренду Shourouk. Королева Сільвія обрала синю оксамитову сукню від Atelier Maknam, а принцеса Софія одягла бордову сукню від Ralph Lauren.

Реклама

Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

Фотографіями з вечірнього заходу поділилися на сайті королівської родини Швеції у Instagram.

Королева Сільвія і король Карл Густав, кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / © instagram.com/kungahuset

Новини партнерів