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Шведські королівські особи у розкішних вбраннях з'явилися на вечері у палаці
24 листопада 2026 року король Карл Густав і королева Сільвія влаштували в Королівському палаці вечерю, присвячену Швеції, щоб відзначити людей, які зробили значний внесок у розвиток країни на місцевому, регіональному чи національному рівні.
Захід відвідали кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель, а також принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія.
"Шведська вечеря" - це форма офіційного прийому, введена 2013 року в ознаменування 40-річчя правління короля. На «Шведську вечерю» 2026 року було запрошено загалом 206 гостей, включаючи всіх 21 губернаторів графств Швеції.
Кронпринцеса Вікторія одягла темно-синю коктейльну сукню без рукавів від H&M, яка у її гардеробі знаходиться від 2013 року, доповнивши образ неоново-жовтим намистом та сережками від французького бренду Shourouk. Королева Сільвія обрала синю оксамитову сукню від Atelier Maknam, а принцеса Софія одягла бордову сукню від Ralph Lauren.
Фотографіями з вечірнього заходу поділилися на сайті королівської родини Швеції у Instagram.