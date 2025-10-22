ТСН у соціальних мережах

Шведські принц і принцеса показали неопубліковане фото їхньої єдиної дочки — принцеси Інес

Принц Карл Філіп і принцеса Софія поділилися чарівною фотографією, яка раніше не публікувалася, своєї доньки — маленької принцеси Інес.

Принцеса Софія з донькою принцесою Інес

Принцеса Софія з донькою принцесою Інес / © Getty Images

Фото дівчинки було включено до подячної листівки, розісланої у відповідь на гарні побажання з нагоди хрестин принцеси Інес, які відбулися 13 червня 2025 року у Стокгольмі.

На чарівному фото Інес усміхається у хрестильній сукні. Всередині листівки з автографами Софії та Карла Філіпа написано: «Ми хотіли б висловити нашу глибоку подяку за ваші гарні побажання та турботу з нагоди хрестин нашої доньки принцеси Інес».

Фотографії листівки та послання від подружжя були опубліковані в соцмережі X користувачем @ChristinsQueens 21 жовтня.

Донька Карла Філіпа та Софії, яка зараз посідає восьме місце в черзі на шведський престол, була хрещена 13 червня, того ж дня, коли принц і принцеса святкували десяту річницю свого весілля.

На церемонії її хрещення у каплиці палацу Дроттнінггольм були присутні члени шведської королівської родини, включаючи трьох старших братів Інес: принца Олександра, принца Габріеля та принца Джуліана. А однією з хрещених стала старша кузина маленької Інес — принцеса Естель — дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля.

