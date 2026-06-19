ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Шведський королівський палац поділився фотосесією королеви Сільвії на честь особливого ювілею

19 червня 1976 року у Стокгольмському соборі відбулося весілля короля Карла Густава та королеви Сільвії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Сільвія

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Шведський королівський палац поділився фотографіями та відео, щоб показати, який зараз вигляд має королева Сільвія, святкуючи 50-річчя цього свого титулу.

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Фотографії авторства Терези Ервалль опублікували на сторінці королівської родини в Instagram. Одягнена Сільвія у білу сорочку, синій жилет, червону максіспідницю та біла хустка у неї на голові. Образ доповнюють кілька каблучок та золоті сережки у вухах. Фотосесія проходила у квітковому полі, а королева позувала з гарним букетом польових квітів.

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

/ © Шведська королівська родина/Instagram

© Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Раніше королівська родина відсвяткувала цю важливу віху, відвідавши службу подяки Te Deum, яка відбулася в каплиці Королівського палацу в Стокгольмі, і концерт, який був організований в Опері. Його відвідала вся родина, включаючи дітей короля та королеви Швеції.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie