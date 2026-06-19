Шведський королівський палац поділився фотосесією королеви Сільвії на честь особливого ювілею

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Реклама

Шведський королівський палац поділився фотографіями та відео, щоб показати, який зараз вигляд має королева Сільвія, святкуючи 50-річчя цього свого титулу.

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Фотографії авторства Терези Ервалль опублікували на сторінці королівської родини в Instagram. Одягнена Сільвія у білу сорочку, синій жилет, червону максіспідницю та біла хустка у неї на голові. Образ доповнюють кілька каблучок та золоті сережки у вухах. Фотосесія проходила у квітковому полі, а королева позувала з гарним букетом польових квітів.

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

© Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Раніше королівська родина відсвяткувала цю важливу віху, відвідавши службу подяки Te Deum, яка відбулася в каплиці Королівського палацу в Стокгольмі, і концерт, який був організований в Опері. Його відвідала вся родина, включаючи дітей короля та королеви Швеції.

Реклама

Новини партнерів