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Шведський королівський палац поділився фотосесією королеви Сільвії на честь особливого ювілею
19 червня 1976 року у Стокгольмському соборі відбулося весілля короля Карла Густава та королеви Сільвії.
Шведський королівський палац поділився фотографіями та відео, щоб показати, який зараз вигляд має королева Сільвія, святкуючи 50-річчя цього свого титулу.
Фотографії авторства Терези Ервалль опублікували на сторінці королівської родини в Instagram. Одягнена Сільвія у білу сорочку, синій жилет, червону максіспідницю та біла хустка у неї на голові. Образ доповнюють кілька каблучок та золоті сережки у вухах. Фотосесія проходила у квітковому полі, а королева позувала з гарним букетом польових квітів.
Раніше королівська родина відсвяткувала цю важливу віху, відвідавши службу подяки Te Deum, яка відбулася в каплиці Королівського палацу в Стокгольмі, і концерт, який був організований в Опері. Його відвідала вся родина, включаючи дітей короля та королеви Швеції.