- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
Шведський принц Оскар та принцеса Естель постали у новій фотосесії на честь Національного дня
6 червня у Швеції відзначали Національний день.
З цієї нагоди сім'я кронпринцеси Вікторії поділилася фотографіями її дітей — принцеси Естель та принца Оскара у блогу в Instagram.
«Напередодні Дня незалежності принцеса Естель та принц Оскар були сфотографовані в мальовничих околицях палацу Хага», — йдеться у підписі під знімками, авторства Лінди Брострем.
14-річна принцеса Естель та 10-річний принц Оскар з'явилися перед камерами в елегантному вбранні. Естель одягла національний костюм синьо-жовтих кольорів, а Оскар був одягнений в темно-синій костюм і сорочку.
Також було опубліковано миле відео, де показано, як дорослішали принцеса Естель і принц Оскар. Усі фото було зроблено у свято Національного дня.
Цього дня кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відчинили ворота палацу для всіх охочих.
«Майданчик для парадів і музеї відкриті, Внутрішній двір запрошує вас на заходи для різного віку, а програма включає музику, історичні елементи та розваги для всієї родини», — йдеться у підписі до відео.
А пізніше майбутня королева виступила з промовою перед публікою, з'явившись у квітковій сукні та короткому жакеті молочного кольору.