Шведський принц Оскар та принцеса Естель постали у новій фотосесії на честь Національного дня

Принцеса Естель та принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

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З цієї нагоди сім'я кронпринцеси Вікторії поділилася фотографіями її дітей — принцеси Естель та принца Оскара у блогу в Instagram.

«Напередодні Дня незалежності принцеса Естель та принц Оскар були сфотографовані в мальовничих околицях палацу Хага», — йдеться у підписі під знімками, авторства Лінди Брострем.

Принцеса Естель та принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

14-річна принцеса Естель та 10-річний принц Оскар з'явилися перед камерами в елегантному вбранні. Естель одягла національний костюм синьо-жовтих кольорів, а Оскар був одягнений в темно-синій костюм і сорочку.

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Принц Оскар і принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Також було опубліковано миле відео, де показано, як дорослішали принцеса Естель і принц Оскар. Усі фото було зроблено у свято Національного дня.

Принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Естель та принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

Цього дня кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відчинили ворота палацу для всіх охочих.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

«Майданчик для парадів і музеї відкриті, Внутрішній двір запрошує вас на заходи для різного віку, а програма включає музику, історичні елементи та розваги для всієї родини», — йдеться у підписі до відео.

А пізніше майбутня королева виступила з промовою перед публікою, з'явившись у квітковій сукні та короткому жакеті молочного кольору.

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