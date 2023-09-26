Швидко та красиво: як правильно складати штани, футболки та труси

Скористайтеся цими порадами і ваші речі будуть ідеально складені в комоді.

Блогерка Наташа Свінглер, яка має 4,9 мільйона підписників, поділилася в Instagram відеороликом, в якому показала, як скласти штани, футболки і навіть труси, щоб вони не займали багато місця у вашій шафі або комоді і мали естетичний вигляд.

Речі Наташа складає спеціально на підлозі на твердій поверхні. У хід йдуть чоловічі джинси та штани, футболки та труси-боксери. Гарно складені речі вона перекладає в комод та спеціальний бокс для спідньої білизни. Все це має дуже естетичний вигляд, візьміть на замітку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як укласти чубок, щоб він мав ідеальний вигляд і не розпадався на пасма.

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