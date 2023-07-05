Схвильований Чарльз та стримана Камілла: монархи на своїй "шотландській коронації"

Король Чарльз III та королева Камілла прибули до собору Святого Джайлса на Національну службу на честь історичної коронації.

75-річна королева Камілла одягла мантію Ордену Чортополоха, включаючи зірку та комір, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі. Але, мабуть, найпривабливішим елементом її вбрання був її оксамитовий капелюх із високим білим пером. На щастя ніхто не сидів позаду Камілли на службі і вона не затуляла цим пером обличчя гостя, як це зробила принцеса Анна на коронації брата в Лондоні.

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Це вперше королеву Каміллу побачили у мантії Чортополоха від моменту її призначення до Ордену 16 червня. Орден Чортополоха — найбільший лицарський орден у Шотландії.

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Під мантією Камілла була одягнена у довгу білу сукню від Брюса Олдфілда, того ж дизайнера, який створив її сукню для коронації у Лондоні 6 травня.

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

74-річний король Чарльз також носив мантію Ордену Чортополоха, як і принц Вільям, оскільки вони є членами Ордену. Однак чоловіки не вдягли на церемонію капелюхи з пір'ям.

Шотландська коронація Чарльза та Камілли: Кейт, Вільям, Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Для сьогоднішнього заходу до собору були доставлені нагороди Шотландії — коштовності корони країни — корона, скіпетр і меч короля Шотландії Джеймса V. Усі ці почесті було вручено новому монарху. Такий самий ритуал пройшла і королева Єлизавета II 1953 року.

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

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