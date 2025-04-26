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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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319
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2 хв

Сяяла в компанії дочок: королева Максима в синій сукні цікавого фасону відвідала святкування Дня короля

У Нідерландах сьогодні, 26 квітня, святкують День короля.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима з доньками

Королева Максима з доньками / © Getty Images

Це національне свято, яке відзначають у Нідерландах. Від 2014 року святкується 27 квітня (якщо припадає на неділю, а так відзначається 26 квітня), як випало цього року.

На заході був присутній король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та дві старші дочки — спадкова принцеса Катаріна-Амалія та середня дочка принцеса Алексія. Свята проходять у місті Дутінгемі.

Нідерландська королівська родина / © Instagram королівської родини Нідерландів

Нідерландська королівська родина / © Instagram королівської родини Нідерландів

Свято, пов’язане з днем народження монарха (Віллем-Олександр святкує свій день народження 27 квітня), розглядається також як день національної єдності та солідарності.

Королева Максима з’явилася на заходах у синій сукні з великими накладними кишенями на грудях від Natan Couture, також вона була в капелюсі-пігулці з вуаллю, в руках тримала клатч-черепашку і хустку і була в шкіряних рукавичках. Максима доповнила образ сережками-висячками із синім камінням, зробила низький пучок та легкий природний макіяж. На зап’ястях у неї був годинник на чорному шкіряному ремінці та золоті браслети.

Королева Максима (посередині) з дочками Катаріною-Амалією (ліворуч) та Алексією (праворуч) / © Getty Images

Королева Максима (посередині) з дочками Катаріною-Амалією (ліворуч) та Алексією (праворуч) / © Getty Images

Її дочки Катаріна-Амалія та Алексія позували фотографам разом із мамою і також мали стильний вигляд. Алексія одягла шкіряну куртку-косуху, білий топ і спідницю міді поєднуючи її з бордовими туфлями на підборах і сумкою в тон, а Катаріна-Амалія одягла блакитну сукню від Ralph Lauren з кейпнакидкою, взула босоніжки на шпильці і в руках тримала невелику білу сумку.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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