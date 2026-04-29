Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма / © Getty Images

Її Величність приїхала на нього в жовтому пальті, капелюсі до тону і з квіткою, вона була в білих рукавичках, кремову сумку Launer – її улюбленого бренду тримала в руках та взула нюдові туфлі на невисоких підборах з бантами. Також Єлизавета доповнила свій образ перлинним кольє з трьох ниток на шиї та величезною діамантовою брошкою з бантом.

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

У книжці Тіни Браун «Палацові документи», що вийшла 2022 року і присвячена королівській родині йдеться: «Для королеви день весілля Вільяма та Кейт приніс особливе задоволення. Ця нова, 29-річна внучка по чоловіку, майбутня королева-консорт, була несхожа на юну наречену Діану, вона пройшла перевірку на стійкість та королівське життя», - писала авторка, цитує її InStyle.

Мається на увазі, що леді Діана Спенсер виходила заміж за принца Уельського Чарльза зовсім юною, не підготовленою до королівського життя, тоді як Кейт Міддлтон майже десять років була дівчиною принца Вільяма і вже непогано орієнтувалася в палацових правилах і традиціях.

Також пані Браун писала, що після церемонії королева повернулася до свого чоловіка, принца Філіпа, і сказала: «Це було справді чудово, чи не так?», що ще раз підтверджує її задоволення весіллям пари у Вестмінстерському абатстві.

Керол Міддлтон, королева Єлизавета II та герцогиня Камілла на весіллі Кейт та Вільяма, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Єлизавета позичила Кейт свою тіару Cartier Halo, «щось узяте в займи», вартість якої зараз оцінюється в 1,3 мільйона доларів. А ми раніше показували, в яких тіарах виходили заміж інші королівські наречені.

