Сяйлива шкіра королеви Камілли: її косметологиня розповіла в чому секрет

Королева Камілла / © Associated Press

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За цим королівським сяйвом ховається процедура догляду за шкірою, так само унікальна, як і сама королева — процедура, створена відомою британською косметологинею Деборою Мітчелл, яка розкрила цей «королівський секрет» в інтерв’ю журналу Hello!.

«Все почалося, коли мені було 18. Я вчилася на косметолога та навчилася розробляти засоби», — розповідає Дебора. «Будучи підлітком, схильним до акне, я хотіла дізнатися, як боротися з проблемами шкіри, щоб допомогти іншим почуватися впевненіше, тому що я сама знала, як це бути пригніченою через свою шкіру».

Королева Камілла / © Associated Press

Отримавши кваліфікацію, вона розробила власну лінію натуральної косметики Heaven, сидячи за кухонним столом у Шропширі. Саме її інноваційна маска з бджолиною отрутою, а потім і сама культова процедура для обличчя Bee Sting Facial, зробили її ім’я відомим. Шанувальники королівської родини, можливо, пам’ятають, що саме Камілла порекомендувала процедуру Кейт Міддлтон перед її весіллям із принцом Вільямом 2011 року.

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2024 року компанія Heaven Skincare отримала королівський сертифікат, який Дебора назвала справжньою честю.

Королева Камілла / © Getty Images

Процедура, розроблена для імітації ефекту ботокса без єдиної голки. Спочатку робиться маска з бджолиною отрутою, до складу якої входить спеціальний інгредієнт, що містить отруту бджолиних маток. Він стимулює природну реакцію шкіри на загоєння, запускаючи вироблення колагену, підтягуючи контури обличчя і розгладжуючи як динамічні, так і статичні зморшки. У результаті шкіра має підтягнутий вигляд при цьому зберігаючи природний вигляд.

Ходять чутки, що королева Камілла проходить цю процедуру не рідше одного разу на місяць.