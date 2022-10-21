Сидіти на місці не планують: на Кейт і Вільяма чекає на новий переїзд

Цієї осені принц і принцеса Уельські переїхали до котеджу Аделаїди, а їхні троє дітей пішли до нової школи. Але ходять чутки, що це місце є тимчасовим для Уельських і зрештою вони все ж таки переїдуть до Віндзорського замку.

Такою думкою поділилася королівська коментаторка Крістіна Гарібальді. Вона розповіла, що Кейт і Вільям переїхали до будинку з чотирма спальнями у маєтку Віндзорського замку з планами остаточно оселитися в самому замку, щоб задовольнити свої потреби королівських осіб.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Як пише express, принц і принцеса Уельські також зробили такий крок, щоб "насолити" принцу Гаррі та Меган Маркл, оскільки саме вони після свого весілля у травні 2018 року дуже хотіли отримати апартаменти від королеви Єлизавети II у Віндзорському замку. Монархиня тоді подарувала їм Фрогмор-котедж.

До речі, цей подарунок був великою подією. Вхід королеви до саду був розташований поруч з їхнім котеджем. Власне, це заднє подвір'я будинку королеви, її усамітнення. І вона відмовилася від цього, подарувавши Гаррі та Меган Фрогмор-котедж. Це був дуже щедрий подарунок, який пара не оцінила.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

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А ось Adelaide Cottage, де живуть зараз Уельські, дуже маленький. Їм довелося навіть відмовитися від того, щоб няня їхніх дітей проживала з ними, як це було раніше. Королівська коментаторка Крістін Росс каже: "Я думаю, що було багато розмов, особливо тому, що Adelaide Cottage такий маленький. Ходили чутки та натяки на те, що котедж Аделаїди був зупинкою тимчасовою, поки родина не переїде до Віндзорського замку. Я не думаю, що ми побачимо цей крок дуже швидко. Я думаю, що їхні діти мали такий бурхливий новий навчальний рік, але я дійсно думаю, що переїзд неминучий".

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