Сильна, весела, емоційна: що публікує в Instagram премʼєр-міністерка Італії, яка приголомшила промовою про підтримку України

Фотоблог Джорджи Мелоні рясніє робочими світлинами, які інколи вона розбавляє знімками з особистого життя.

У Мережі другий день поспіль активно обговорюють емоційну промову прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні в Сенаті. Вона різко відповіла депутатці з партії "Рух 5 зірок" Елізі Скутеллі на її заклик припинити постачати зброю Україні і розпочати "переговори" з Росією.

Мелоні підвищеним тоном пояснила депутатам, чому важливо й надалі підтримувати Україну.

З цього приводу ми вирішили погортати Instagram італійської прем'єрки і показати вам, що ж вона там публікує.

Більшість знімків і відео в її фотоблозі стосуються роботи: виступи в Сенаті, ділові зустрічі, офіційні заходи, пресконференції, інтерв'ю.

Досить багато у неї є портретних фото.

В Instagram прем'єрки можна побачити її у вечірній сукні і те, який вона має вигляд у повсякденному житті.

Любить Мелоні ділитися з фоловерами і милими сімейними світлинами. На них політикиня зазнімкована зі своїм бойфрендом - телеведучим каналу TGcom24 Андреа Джамбруно і їхньою донькою Джиневрою (зараз їй 6 років).

Прем'єрка має чудове почуття гумору, тож вона залюбки розбавляє свій робочий контент смішними відео та фото. Приміром, ось цей ролик з динями набрав досить багато вподобайок.

"25 вересня: я все сказала", - підписала відео політикиня, натякаючи голосувати за неї в день парламентських виборів в Італії.

З гумором Мелоні поставилася до плакату зі своїм зображенням, на якому якийсь бешкетник чи бешкетниця замалювали їй кілька зубів. Політикиня зробила селфі на його тлі, підписавши: "Завжди відповідайте усмішкою! (Принаймні поки вона є)".

Нагадаємо, в лютому цьогоріч Джорджа Мелоні з офіційним візитом відвідала Київ, де зустрілася з Володимиром Зеленським.

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