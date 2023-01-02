Сильний рік для Кейт: астрологиня розповіла, що чекає на принцесу Уельську 2023-го

Астрологиня Деббі Франк, яка складала гороскоп для принцеси Діани, розповіла, яким буде 2023 рік для принцеси Уельської, Кетрін.

Вона розповіла, що минулий 2022-й рік був неймовірно напруженим і часом дуже емоційним для королівської родини, не в останню чергу для принца та принцеси Уельських, які оплакували втрату королеви Єлизавети II у вересні, перш ніж розпочати свої нові, більш гучні ролі.

Пара також переїхала до Віндзора і була зайнята влаштуванням трьох дітей до нової школи. А також члени королівської родини зазнали ще більш ретельного аналізу після виходу на екрани документального фільму Netflix "Гаррі та Меган".

Деббі Франк, каже, що хоч би яким був новий рік, принцеса Кейт, швидше за все, стане опорою для свого чоловіка принца Вільяма 2023-го і це не дивно.

"Принцеса Уельська народилася під знаком, протилежним Вільяму — впевненим і стійким Козерогом, який підтримує її більш емоційно-реактивного чоловіка. Кейт зберігатиме спокій і продовжуватиме робити те, що вона вміє робити найкраще.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Цього року вона зробить нові кроки, які сподобаються публіці, підвищать її привабливість. Вона братиме участь у проблемах, які показують, що вона пов'язана з тим, що відбувається у світі та в житті людей. А починаючи від літа у Кейт буде більше можливостей продемонструвати свої сильні сторони, пише Hello!.

"Червень — її мегамісяць, щоб піднятися і сяяти. Як і для Вільяма, осінь — сильний період для Кейт, щоб залишити свій слід, і вона теж зайнята досягненням чіткого набору цілей. Для Кейт 2023-й дає їй реальну можливість встановити свою особистість як принцеси Уельської".

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Раніше Деббі Франк розповідала, що чекає 2023-го на короля Чарльза III та королеву-консорт Каміллу.

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